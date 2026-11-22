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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली के साहिबपुरा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना को लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बादल दल के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने इस घटना के पीछे बादल पार्टी से जुड़े लोगों का हाथ होने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज्ज से मुलाकात कर पूरे मामले के तथ्य रखेगी और उनसे सभी पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला लेने की अपील करेगी।गुरुद्वारा रकाब गंज में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कालका और काहलों ने बताया कि साहिबपुरा में बेअदबी की घटना की जानकारी मिलते ही कमेटी सदस्य बीबी रणजीत कौर और रमिंदर सिंह स्वीटा तिलक नगर थाने पहुंचे थे। वहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रबंधकों ने आरोपी को पकड़वाया था। उनके अनुसार, थाने में मौजूद बादल दल के कुछ लोग गुरुद्वारा प्रबंधकों पर दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे थे। कमेटी नेताओं ने कहा कि इस घटनाक्रम से दिल्ली की घटना में भी बादल पार्टी से जुड़े लोगों की भूमिका होने की आशंका पैदा हुई है। हालांकि, उन्होंने इस संबंध में किसी ठोस प्रमाण का उल्लेख नहीं किया।कालका और काहलों ने कहा कि 2015 से पंजाब में बेअदबी की 453 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इन मामलों में अब तक फैसला नहीं होने और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के किसी सदस्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठते हैं।