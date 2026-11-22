संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली । दक्षिण पश्चिम जिले के नसीरपुर गांव में रविवार सुबह गत्ता बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग लग गई। करीब 500 वर्ग गज में फैली फैक्टरी में आग तेजी से फैल गई और लपटें बाहर तक आने लगीं। हादसे के बाद मजदूर जान बचाकर भागे। पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे में फैक्टरी में रखीं मशीनें, गत्ता और कागज जलकर बर्बाद हो गए। एक दमकलकर्मी भी घायल हो गया।दमकल विभाग के अनुसार, रविवार सुबह 9:55 बजे खसरा नंबर-440 स्थित फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली थी। गत्ता और कागज बड़ी मात्रा में रखे होने के कारण आग तेजी से फैल गई। आग की गंभीरता को देखते हुए नौ दमकल गाड़ियों को लगाया गया। दमकलकर्मियों ने ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोपहर 12:35 बजे आग बुझाने का काम पूरा होने के बाद कूलिंग की जा रही थी। इसी दौरान जले हुए गत्ते के रोल के बीच एक दमकलकर्मी का पैर फंस गया, जिससे उसे मामूली चोट आई। हादसे में किसी अन्य के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है।