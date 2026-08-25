Delhi NCR News: इंतजार खत्म, आज 4 हजार महिलाओं को मिलेंगे लक्ष्मी योजना के लाभार्थी पत्र

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नई दिल्ली। दिल्ली की महिलाओं के लिए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा घोषित दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत लाभ मिलने का इंतजार खत्म होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में करीब 4,000 लाभार्थी महिलाओं को आधिकारिक लाभार्थी पत्र सौंपेंगी। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा।योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जानी है। सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को बुधवार को लाभार्थी पत्र सौंपे जाएंगे, उनके खातों में योजना की राशि आना शुरू हो जाएगी। 1 सितंबर से लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।9.20 लाख पंजीकरण, 6.63 लाख आवेदन अंतिम रूप से जमादिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए मंगलवार रात 8 बजे तक 9,20,590 महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जबकि इनमें से 6,63,215 आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। ऐसे में योजना को लेकर महिलाओं के बीच बड़ी संख्या में आवेदन सामने आए हैं। सरकार की ओर से बुधवार को आयोजित कार्यक्रम को योजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले चरण में करीब 4,000 महिलाओं को लाभार्थी पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद पात्रता प्रक्रिया पूरी करने वाली अन्य महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए 2,500 रुपये मासिक सहायता वाली दिल्ली लक्ष्मी योजना का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई। अब 26 अगस्त को लाभार्थी पत्र वितरण के साथ योजना जमीन पर दिखाई देने लगेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी साझा की है।