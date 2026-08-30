Delhi NCR News: जेएनयू में पीजी दाखिले का अंतिम मौका

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नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी कार्यक्रमों की खाली सीटों पर दाखिला के लिए दूसरे और आखिरी चरण की घोषणा की है। इसके लिए उम्मीदवार 31 अगस्त रात 11:50 तक दाखिला पोर्टल पर सहमति दे सकेंगे। हालांकि पहली वरीयता पर दाखिला ले चुके उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। आखिरी चरण की दाखिला प्रक्रिया दस सितंबर को पूरी हो जाएगी। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद परीक्षा परिणाम जमा कराने, डिस्कंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट, रिलीविंग ऑर्डर और आरक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो