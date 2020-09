सब्जियां और फल लेकर दिल्ली पहुंची पहली 'किसान रेल', सरकार का दावा-किसानों को होगा मुनाफा

दक्षिण भारत से सब्जियां और फल लेकर पहली किसान रेल दिल्ली पहुंच गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन आ गई है। गाड़ी में 332 टन फल और सब्जियां हैं।

Delhi: The first 'Kisan Rail' from South India, carrying 332 tonnes of vegetables and fruits, reach Adarsh Nagar railway station from Anantapur in Andhra Pradesh. pic.twitter.com/a5oyeiFDrN