Delhi NCR News: समाधान शिविर में उपायुक्त ने सुनी 10 शिकायतें

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नूंह। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जा रहे समाधान शिविरों का लोगों को लाभ मिल रहा है। बृहस्पतिवार को लघु सचिवालय के कांफ्रेंस हॉल में उपायुक्त अखिल पिलानी ने लोगों की शिकायतें सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सोमवार को आयोजित शिविर में कुल 10 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें जिला स्तर की छह, फिरोजपुर-झिरका की तीन और पुन्हाना की एक शिकायत शामिल थी।उपायुक्त ने कहा कि समाधान शिविर प्रशासन और आमजन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम हैं।

फोटो: समाधान शिविर में शिकायत सुनते उपायुक्त अखिल पिलानी।

संवाद न्यूज एजेंसी