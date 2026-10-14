फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Case regarding the sale of non-dairy products as paneer reaches the High Court.

Delhi NCR News: पनीर के नाम पर गैर डेयरी उत्पादों की बिक्री का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Wed, 14 Oct 2026 07:09 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:09 PM IST
विज्ञापन
एफएसएसएआई, केंद्र और दिल्ली सरकार से छह सप्ताह में जवाब तलब, जांच अभियान की मांग पर अंतरिम आदेश नहीं
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे डेयरी एनालॉग और गैर-डेयरी उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, एफएसएसएआई और खाद्य सुरक्षा आयुक्त से जवाब तलब किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं ने आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए ऐसे उत्पादों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अंतरिम निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इस संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया।
विज्ञापन

लॉ स्टूडेंट रिधिमा सिंह और अधिवक्ता अवलोकितेश्वर पद्मपाणि सिद्धार्थ की ओर से दायर याचिका में दिल्ली सरकार और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विनिर्माण इकाइयों, थोक बाजारों, वितरकों, खुदरा दुकानों तथा खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में नियमित निरीक्षण, नमूने लेने और उत्पादों की जांच सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका के मुताबिक, पनीर टिक्का, कड़ाही पनीर और पनीर बटर मसाला जैसे व्यंजन ऑर्डर करते समय उपभोक्ता आमतौर पर असली डेयरी पनीर की अपेक्षा करते हैं। लेकिन रेस्तरां और क्लाउड किचन में नॉन-डेयरी विकल्प इस्तेमाल किए जाने पर उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल पाती।

याचिकाकर्ताओं ने कहा-पर्याप्त जानकारी दिए बिना पनीर के रूप में बेचने या परोसने पर कार्रवाई हो
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य वैध प्लांट-बेस्ड या डेयरी एनालॉग ( एक सस्ता विकल्प जिसमें दूध की जगह दूसरे पदार्थ इस्तेमाल होते हैं) उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगवाना नहीं है। वे चाहते हैं कि ऐसे उत्पादों को पर्याप्त जानकारी दिए बिना पनीर के रूप में बेचने या परोसने पर कार्रवाई हो। उन्होंने महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत भी इस तरह का प्रवर्तन संभव है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed