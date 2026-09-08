दिल्ली हाईकोर्ट: चार साल से जेल में बंद है लिव-इन पार्टनर की हत्या का आरोपी, नहीं मिली जमानत; ये है बड़ी वजह

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विज्ञापन दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके परिजनों को सूचना दिए बिना शव का अंतिम संस्कार करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि आरोपी ने महिला की जान लेने के अलावा पुलिस को गुमराह किया और पीड़िता के परिजनों को गलत जानकारी दी। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और आरोपी पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए कहा कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।

अदालत ने तीन सितंबर को जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि 'रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री प्रथम दृष्टया संकेत देती है कि आवेदक (आरोपी) ने न केवल मृतका की जान ली, बल्कि उसके परिजनों को गलत जानकारी दी और पुलिस को गुमराह किया, जिसके कारण एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई।'



अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़ित महिला मई 2021 से आरोपी व्यक्ति के साथ रह रही थी और 14-15 अप्रैल 2022 की दरम्यानी रात उसकी मौत हुई थी। आरोप है कि आरोपी ने 15 अप्रैल 2022 को महिला के मायके वालों को सूचना दिए बिना निगम बोध घाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान महिला का कोई चिकित्सकीय परीक्षण या पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। महिला के पिता की शिकायत पर फर्श बाजार थाने में हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

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22 अप्रैल 2022 से हिरासत में मौजूद आरोपी ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह चार साल से जेल में है और मामले के 26 गवाहों में से अब तक केवल चार की गवाही हुई है। आरोपी के वकील ने दावा किया कि व्यक्ति ने महिला की मौत की जानकारी उसके परिजनों को दी थी और निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया था, न कि किसी सुनसान स्थान पर। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने महिला की मौत से एक दिन पहले उसे डॉक्टर के पास ले गया था।

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