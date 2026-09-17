Delhi NCR News: आप की पीएसी की पहली बैठक में पंजाब, गोवा-गुजरात पर मंथन

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की नवगठित राजनीतिक सलाहकार समिति की पहली बैठक बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई। उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और मंत्री हरपाल चीमा सहित नए सदस्य शामिल हुए। बैठक में पंजाब, गोवा, गुजरात चुनाव पर मंथन किया गया।वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कि बैठक में चार मुख्य मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें राजस्थान के बारां की जीत से पार्टी उत्साहित है। सिसोदिया ने कहा कि राजस्थान के बारां में आप की जीत ने साबित किया है कि जनता भाजपा का विकल्प तलाश रही है। जल्द ही केजरीवाल, भगवंत मान और वे खुद बारां में रोड शो करेंगे।साथ ही पंजाब, गोवा और गुजरात चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के लोग भगवंत मान के काम से खुश हैं और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरी ओर, उन्होंने गोवा और गुजरात में बदलाव की बात कही। मनीष सिसौदिया ने बताया कि बैठक में आप पार्टी यूपीआई पर फीस का विरोध करेगी।