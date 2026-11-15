Delhi NCR News: सीएम ने दिया डूबते सूर्य को अर्घ्य, सुख-समृद्धि की कामना की

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। राजधानी में रविवार को छठ महापर्व पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार स्थित यमुना घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और छठी मैया की पूजा-अर्चना की। उन्होंने समस्त दिल्लीवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री और सांसद मनोज तिवारी ने बोट से यमुना तट पर बनाए गए छठ घाटों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन, स्वच्छता, समर्पण और सामाजिक समरसता का पर्व है। डूबते और उगते सूर्य की उपासना प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देती है। यह पर्व परिवार और समाज को एक साथ जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश के हर हिस्से से आए लोगों का अपना घर है। पूर्वांचल समाज ने अपनी मेहनत और समर्पण से राजधानी के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरकार का संकल्प है कि पूर्वांचल के लोगों को त्योहारों पर घर जैसा अपनापन और बेहतर सुविधाएं मिलें। इसके लिए यमुना किनारे छठ घाटों पर व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं।