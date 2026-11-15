Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Eight cylinders of toxic chlorine gas were found near the Chhath ghat; police have seized them.

Delhi NCR News: छठ घाट के पास रखे थे जहरीली क्लोरीन गैस के आठ सिलिंडर, पुलिस ने पकड़ा

Sun, 15 Nov 2026 09:18 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:18 PM IST
विज्ञापन
-बिना लाइसेंस चल रहा था केमिकल बनाने का काम, चेकिंग के दौरान खुला मामला, एक आरोपी गिरफ्तार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था में जुटी पुलिस ने जहरीली क्लोरीन गैस के आठ बड़े सिलिंडर जब्त किए हैं। चेकिंग के दौरान विकास नगर के शिव विहार में छठ घाट के पास एक अधबनी इमारत में जहरीली क्लोरीन गैस के आठ बड़े सिलिंडर रखे मिले। यहां बिना लाइसेंस के केमिकल का कारोबार किया जा रहा था। सिलेंडरों को अवैध रूप से रखा गया था। पुलिस ने कारखाने के मालिक हसन अंसारी उर्फ बाबू (45) को गिरफ्तार कर लिया।




बाहरी पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 14 नवंबर को छठ पूजा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत बाहरी जिले की एंटी स्नैचिंग एंड बर्गलरी सेल की टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि रणहौला थाना क्षेत्र के शिव विहार, विकास नगर में बिना वैध लाइसेंस के खतरनाक क्लोरीन गैस का भंडारण किया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें