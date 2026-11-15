Delhi NCR News: युवक की गोली मारकर हत्या, भाग रहे आरोपी को पीड़ित के भाई ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला

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-पूठ खुर्द गांव में आधी रात को वारदात, गोशाला में मिले खून के निशान और तीन खाली कारतूस-सचिन की हत्या के बाद भाई नरेश ने आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप को मार डाला, पुलिस ने नरेश को किया गिरफ्तार, पिस्टल बरामद