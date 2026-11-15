Delhi NCR News: युवक की गोली मारकर हत्या, भाग रहे आरोपी को पीड़ित के भाई ने पत्थर से सिर कुचलकर मार डाला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:01 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:01 PM IST
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बवाना में खूनी संघर्ष, पहले युवक की गोली मारकर हत्या, फिर आरोपी को भी उतारा मौत के घाट
-पूठ खुर्द गांव में आधी रात को वारदात, गोशाला में मिले खून के निशान और तीन खाली कारतूस
-सचिन की हत्या के बाद भाई नरेश ने आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप को मार डाला, पुलिस ने नरेश को किया गिरफ्तार, पिस्टल बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के बवाना इलाके में शनिवार देर रात रंजिश के चलते खूनी संघर्ष में दो लोगों की हत्या कर दी गई। पहले सोनू उर्फ प्रदीप ने गांव के रहने वाले 27 वर्षीय सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सचिन के भाई नरेश ने मौके से भाग रहे सोनू को पकड़ लिया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नरेश को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल, तीन खोखे और वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि शनिवार देर रात बवाना थाना पुलिस को पूठ खुर्द गांव निवासी 27 वर्षीय सचिन को गोली मारे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन को नजदीकी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सचिन के सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को सचिन की गोशाला में खून के धब्बे, एक पिस्टल और तीन खोखे मिले। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली। इस दौरान गोशाला से करीब 100 मीटर दूर एक गली में दूसरे व्यक्ति का शव मिला। उसकी पहचान इसी मोहल्ले के रहने वाले सोनू उर्फ प्रदीप के रूप में हुई। उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की खंगाली फुटेज : पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि सोनू ने सचिन पर तीन गोलियां चलाई थीं। सीने में गोली लगने के बाद सचिन मौके पर ही गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर उसका भाई नरेश घर से बाहर निकला। सचिन की हत्या के बाद भाग रहे सोनू को नरेश ने गली में पकड़ लिया। आरोप है कि इसके बाद नरेश ने सोनू पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि करीब दो साल पहले सचिन और सोनू के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान सचिन ने सोनू की पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था। जांच में यह भी सामने आया कि शनिवार रात सोनू सचिन के घर के बाहर बनी गोशाला के पास पहुंचा और उसे बाहर बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद सोनू ने सचिन पर गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकले नरेश को देखकर सोनू भागने लगा। नरेश ने उसका पीछा किया और गली में पकड़कर उस पर पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, सचिन और सोनू दोनों निजी कंपनियों में काम करते थे, जबकि नरेश एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत है। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
वॉट्सएप कॉल कर सोनू ने सचिन को बाहर बुलाया था : सचिन के पिता राकेश ने बताया कि देर रात उनके दोनों बेटे घर में सो रहे थे। इसी दौरान सोनू ने सचिन को वॉट्सएप कॉल कर बाहर बुलाया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और सोनू ने सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश ने बताया कि करीब ढाई साल पहले सोनू का उनके परिवार से विवाद हुआ था। सोनू शराब के नशे में एक युवक को लेकर उनके घर आया था। इसी बात को लेकर सचिन ने उसकी पिटाई कर दी थी। तभी से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी।
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मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही पुलिस : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहली हत्या के पीछे की वजह और दूसरी वारदात को अंजाम देने के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर जांच की जा रही है। दोनों परिवारों के सदस्यों के अलावा आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य अहम साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं।
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-पूठ खुर्द गांव में आधी रात को वारदात, गोशाला में मिले खून के निशान और तीन खाली कारतूस
-सचिन की हत्या के बाद भाई नरेश ने आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप को मार डाला, पुलिस ने नरेश को किया गिरफ्तार, पिस्टल बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिले के बवाना इलाके में शनिवार देर रात रंजिश के चलते खूनी संघर्ष में दो लोगों की हत्या कर दी गई। पहले सोनू उर्फ प्रदीप ने गांव के रहने वाले 27 वर्षीय सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सचिन के भाई नरेश ने मौके से भाग रहे सोनू को पकड़ लिया और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नरेश को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल, तीन खोखे और वारदात में इस्तेमाल किया गया पत्थर बरामद किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि शनिवार देर रात बवाना थाना पुलिस को पूठ खुर्द गांव निवासी 27 वर्षीय सचिन को गोली मारे जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल सचिन को नजदीकी महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सचिन के सीने में गोली लगी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को सचिन की गोशाला में खून के धब्बे, एक पिस्टल और तीन खोखे मिले। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके की तलाशी ली। इस दौरान गोशाला से करीब 100 मीटर दूर एक गली में दूसरे व्यक्ति का शव मिला। उसकी पहचान इसी मोहल्ले के रहने वाले सोनू उर्फ प्रदीप के रूप में हुई। उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या की गई थी।
पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की खंगाली फुटेज : पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। जांच में सामने आया कि सोनू ने सचिन पर तीन गोलियां चलाई थीं। सीने में गोली लगने के बाद सचिन मौके पर ही गिर गया। गोलियों की आवाज सुनकर उसका भाई नरेश घर से बाहर निकला। सचिन की हत्या के बाद भाग रहे सोनू को नरेश ने गली में पकड़ लिया। आरोप है कि इसके बाद नरेश ने सोनू पर पत्थर से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों से पूछताछ में पता चला कि करीब दो साल पहले सचिन और सोनू के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान सचिन ने सोनू की पिटाई कर दी थी। इस घटना के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था। जांच में यह भी सामने आया कि शनिवार रात सोनू सचिन के घर के बाहर बनी गोशाला के पास पहुंचा और उसे बाहर बुलाया। वहां दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद सोनू ने सचिन पर गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकले नरेश को देखकर सोनू भागने लगा। नरेश ने उसका पीछा किया और गली में पकड़कर उस पर पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार, सचिन और सोनू दोनों निजी कंपनियों में काम करते थे, जबकि नरेश एक अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ के तौर पर कार्यरत है। पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।
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वॉट्सएप कॉल कर सोनू ने सचिन को बाहर बुलाया था : सचिन के पिता राकेश ने बताया कि देर रात उनके दोनों बेटे घर में सो रहे थे। इसी दौरान सोनू ने सचिन को वॉट्सएप कॉल कर बाहर बुलाया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और सोनू ने सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी। राकेश ने बताया कि करीब ढाई साल पहले सोनू का उनके परिवार से विवाद हुआ था। सोनू शराब के नशे में एक युवक को लेकर उनके घर आया था। इसी बात को लेकर सचिन ने उसकी पिटाई कर दी थी। तभी से दोनों के बीच रंजिश चली आ रही थी।
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मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच कर रही पुलिस : पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहली हत्या के पीछे की वजह और दूसरी वारदात को अंजाम देने के घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़कर जांच की जा रही है। दोनों परिवारों के सदस्यों के अलावा आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में लेकर उनकी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य अहम साक्ष्य बरामद कर लिए गए हैं।