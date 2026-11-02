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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The city's pollution level has reached a very poor state, with the AQI hitting 251

Delhi NCR News: शहर का प्रदूषण स्तर काफी खराब स्तर, 251 पहुंचा एक्यूआई

Mon, 02 Nov 2026 07:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:19 PM IST
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शहर का प्रदषूण पहुंचा 251 पर, दाे दिन में बढ़ा 163 एक्यूआई
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- ग्वाल पहाड़ी में पहुंचा 292 स्तर पर

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो दिन में ही शहर का एक्यूआई बढ़कर 251 पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में शहर का प्रदूषण स्तर काफी खराब स्तर पर पहुंच सकता है। दो दिन हुई बारिश से शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) जहां पर 69 पर आ गया था जो कि अब धीरे-धीरे बढ़कर 251 पर पहुंच गया है। रविवार को यह एक्यूआई का स्तर 183 पर पहुंचा था। दो दिन में प्रदूषण का स्तर 163 हो गया है।


शहर के चारों वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों पर प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। ग्वाल पहाड़ी केंद्र पर सबसे अधिक 292 एक्यूआई रहा। वहीं, टेरी ग्राम में 256, सेक्टर-51 में 250 और विकास सदन में 206 एक्यूआई दर्ज किया गया।
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