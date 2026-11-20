अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के पास प्रदूषण रोकने की कोई ठोस योजना नहीं है। उनका कहना है कि प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हुई है।जारी किए गए बयान में नारंग ने कहा कि जहरीली हवा के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण के चलते लोगों में अस्थमा, हृदय और सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। नारंग ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने 15 से 25 लाख रुपये खर्च कर एंटी स्मॉग टावर लगाए, लेकिन वे काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी सिविक सेंटर में लगा एंटी स्मॉग टावर भी बंद मिला। नारंग ने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। उन्होंने सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।