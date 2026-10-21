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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   The audience swayed at the confluence of Sufi dances

Delhi NCR News: सूफी नृत्य के संगम पर झूमे दर्शक

Wed, 21 Oct 2026 05:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 05:35 PM IST
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नई दिल्ली। राजधानी के लिटिल थिएटर ग्रुप (एलटीजी) सभागार में बुधवार को सूफियाना संगीत और सूफी नृत्य का अनूठा संगम देखने को मिला। ‘सूफी कव्वाली नाइट विद फन्ना-फि-अल्लाह’ कार्यक्रम के दूसरे दिन बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी पहुंचे। पारंपरिक कव्वाली की सुरमयी प्रस्तुति और सूफी नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में मौजूद लोग संगीत की लय पर झूमते नजर आए।
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ताहिर कव्वाल के नेतृत्व में फन्ना-फि-अल्लाह समूह ने अपनी प्रस्तुति के जरिए सूफी संगीत की पारंपरिक विरासत को जीवंत किया। तबले, हारमोनियम और सामूहिक गायन की मधुर जुगलबंदी ने माहौल को सूफियाना रंग में रंग दिया। कव्वालों की बुलंद आवाज, तालियों की गूंज और संगीत की लय ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। फन्ना-फि-अल्लाह समूह दुनिया के 50 से अधिक देशों में प्रस्तुतियां दे चुका है। समूह पारंपरिक कव्वाली शैली को संरक्षित रखते हुए सूफी संतों और रहस्यवादी कवियों की रचनाओं को संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाता है। संवाद
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