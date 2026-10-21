Delhi NCR News: अस्पताल ने डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए चलाया जागरूकता अभियान

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अमर उजाला ब्यूरोघरों में रखे गमलों, कूलर, पानी की टंकियों और पुराने टायरों में जमा पानी मच्छरों के पनपने की वजह बन सकता है। इससे डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए दिलशाद गार्डन स्थित स्वामी दयानंद अस्पताल की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें लोगों से अपने घर और आसपास पानी जमा नहीं होने देने तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। कार्यक्रम में अस्पताल के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के मलेरिया विभाग के अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सदस्यों ने भाग लिया। सभी ने कहा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों के साथ आम लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। कार्यक्रम में स्वामी दयानंद अस्पताल की मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. सुनीता, डॉ. आदर्श और एमसीडी के मलेरिया विभाग के डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को बीमारी के लक्षण पहचानने और समय पर इलाज कराने की जानकारी दी।