Delhi NCR News: विधायकों का अब हर छह महीने में होगा स्वास्थ्य परीक्षण

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। । दिल्ली के विधायकों को अब हर छह महीने में स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।निर्णय के तहत 12 से 19 नवंबर तक संत परमानंद अस्पताल के सहयोग से विधायकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। जांच की प्रक्रिया व्यवस्थित रखने के लिए विधायकों को दो बैचों में शामिल किया जाएगा। पहले बैच की जांच सुबह 8:30 बजे और दूसरे बैच की जांच सुबह 9:30 बजे शुरू होगी।विधानसभा सचिवालय शिविर के आयोजन और चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं के लिए अस्पताल के साथ समन्वय करेगा। इस पहल का उद्देश्य संभावित बीमारियों की समय रहते पहचान करना और जरूरत के अनुसार विधायकों को चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना है। बैठक में संत परमानंद अस्पताल के महाप्रबंधक और दिल्ली विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।जिम्मेदारियां व्यापक...स्वास्थ्य की नियमित निगरानी जरूरी : विजेंद्रविधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां व्यापक होती हैं। उन्हें लगातार जनता के बीच रहकर काम करना पड़ता है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और समय पर चिकित्सा जांच आवश्यक है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष विधायकों के लिए सालाना स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था शुरू की गई थी। अब इसे साल में दो बार कराने का फैसला लिया गया है।