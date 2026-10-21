फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Hospital construction work picks up pace; several projects more than 60% complete

Delhi NCR News: अस्पताल निर्माण कार्य तेज, कई परियोजनाएं 60% से अधिक पूरी

Wed, 21 Oct 2026 06:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 06:02 PM IST
विज्ञापन
सात अस्पतालों में 6,769 आईसीयू बेड की सुविधा विकसित करने की तैयारी
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए अलग-अलग इलाकों में नए अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। कई अस्पतालों का निर्माण कार्य 60 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है। वहीं, सात सरकारी अस्पतालों में सेमी परमानेंट आईसीयू बेड की सुविधा विकसित करने का काम भी जारी है।
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सात अस्पतालों में आईसीयू बेड की सुविधा विकसित की जा रही है। इनमें शालीमार बाग के 1,430 बेड वाले अस्पताल का 63 फीसदी, सुल्तानपुरी के 458 बेड वाले अस्पताल का 63 फीसदी और चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के 610 बेड वाले अस्पताल का 52 फीसदी काम पूरा हो चुका है।
विज्ञापन

इसी तरह जीटीबी अस्पताल में 1,912 बेड की परियोजना का 52 फीसदी, सरिता विहार में 336 बेड की परियोजना का 58 फीसदी और रघुवीर नगर में 1,565 बेड की परियोजना का 40 फीसदी काम पूरा हुआ है। वहीं, किराड़ी के 458 बेड वाले अस्पताल का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत पूरा करने के लिए ट्रांजेक्शन सलाहकारों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अवार्ड पत्र भी जारी कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्रामीण इलाकों में भी बनेंगे अस्पताल
निदेशालय की हॉस्पिटल सेल के तहत मादीपुर और ज्वालापुरी में 691-691 बेड वाले अस्पतालों का 65 फीसदी निर्माण पूरा हो चुका है। विकासपुरी के हस्तसाल में 691 बेड वाले अस्पताल का 75 फीसदी और सिरसपुर में 1,164 बेड वाले अस्पताल का 80 फीसदी काम पूरा हो गया है। इसके अलावा बिंदापुर, बापरौला, दीनदारपुर और जौंती में नए अस्पताल बनाने की योजना शुरुआती चरण में है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed