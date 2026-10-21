Delhi NCR News: 10 साल की इरा ने समुद्र में बनाए 6 रिकॉर्ड

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारतीय नौसेना अधिकारी की बेटी इरा आदित्य राऊत ने 10 साल की उम्र में समुद्र की गहराइयों में छह विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। पांचवीं की छात्रा इरा ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के शहीद द्वीप में यह उपलब्धि हासिल की। वह दुनिया की सबसे कम उम्र की योग्य स्कूबा डाइवर बन गई हैं।इरा ने 10 वर्ष, 17 घंटे और 35 मिनट की उम्र में यह योग्यता प्राप्त की। उनकी स्कूबा डाइविंग योग्यता को स्कूबा स्कूल्स इंटरनेशनल (एसएसआई) ने प्रमाणित किया। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अरविंदर सिंह भट्टी ने इन छह रिकॉर्डों का सत्यापन किया। इरा ने पानी के भीतर एक मिनट में सर्वाधिक स्कूबा डाइविंग हैंड सिग्नल प्रदर्शित किए। उन्होंने डाइविंग के दौरान सर्वाधिक उपकरणों की पहचान की और एक मिनट में सर्वाधिक दूरी तय की। इसके अलावा, इरा ने पानी के भीतर सर्वाधिक समुद्री जीव प्रजातियों की पहचान का रिकॉर्ड भी बनाया।नौसेना के माहौल से प्रेरणाइरा के माता-पिता, कमांडर आदित्य राऊत और कमांडर स्नेह बुडाकोटी, भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं। वह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से संबंध रखती हैं। नौसेना के अनुशासित माहौल में पली-बढ़ी इरा ने कम उम्र में ही साहसिक गतिविधियों में रुचि दिखाई। इरा ने कहा कि स्कूबा डाइविंग उनके लिए रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने आगे भी समुद्र की दुनिया को जानने की इच्छा व्यक्त की।