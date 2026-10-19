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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Team formed to take action against open waste burning at night

Delhi NCR News: खुले में कचरा जलाने पर रात में कार्रवाई के लिए टीम गठित

Mon, 19 Oct 2026 06:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 06:01 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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गुरुग्राम। गुरुग्राम नगर निगम ने खुले में कचरा जलाने की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम रात 6 बजे के बाद जोन-छह में अभियान चलाएगी। यह कदम ग्रैप अवधि और सर्दियों के मौसम के दौरान प्रदूषण नियंत्रण के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है।

अतिरिक्त आयुक्त (मुख्यालय) के निर्देशों के बाद संयुक्त आयुक्त जोन छह रविंद्र मलिक ने यह आदेश जारी किया है। चार कर्मचारियों को इस कार्य के लिए तैनात किया गया है। इनमें सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर कालू और विकास खटाना शामिल हैं। हेल्पर राहुल पूनिया और देवेंद्र भी इस टीम का हिस्सा होंगे। इन कर्मचारियों को खुले में कचरा जलाने की शिकायतों पर तुरंत पहुंचना होगा। उन्हें आग बुझाने और जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ चालान जारी करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
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टीम के मुख्य कार्य
तैनात किए गए कर्मचारी ग्रैप निर्देशों के अनुसार उचित उपचारात्मक उपाय लागू करेंगे। उन्हें कार्रवाई का उचित दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद, उन्हें आवश्यक अनुपालन रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
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