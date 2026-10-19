डीडीए आवास निवेश योजना : नरेला में 25 प्रतिशत छूट पर मिलेंगे 2,516 फ्लैट

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है। यह योजना 'आवास निवेश योजना 2026' के नाम से लाई गई है। इसके तहत नरेला में वन बीएचके के 2,516 तैयार फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। इन फ्लैटों की खरीद पर 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।छूट से दिल्ली में घर खरीदने वालों को बड़ी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर ऐसे लोग जो दिल्ली में अपना घर चाहते हैं और सीमित बजट में आवास की तलाश में हैं, उनके लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण विकल्प बन सकती है। डीडीए के अनुसार, ये फ्लैट नरेला के सेक्टर जी-2 से जी-6 में स्थित हैं। ये पॉकेट-3 और पॉकेट-6 में उपलब्ध होंगे। योजना का लाभ 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा। इच्छुक आवेदकों को पहले ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह व्यवस्था उपलब्धता के अनुसार फ्लैट बुक करने का अवसर प्रदान करेगी।पंजीकरण के बाद बुक कर सकेंगे फ्लैटडीडीए आवास निवेश योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 14 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू हो गया है। आवेदकों को निर्धारित समय से पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वहीं, फ्लैटों की बुकिंग 20 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पंजीकरण के बाद ही इच्छुक आवेदक फ्लैट बुक कर सकेंगे। फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा।