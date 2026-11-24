दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वाहनों के उत्सर्जन मानकों को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि दिल्ली में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहनों को ही चलने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची, जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर पूरे एनसीआर में नहीं तो, दिल्ली में केवल बीएस-6 वाहनों को अनुमति देंगे। कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व यूपी से एनसीआर में पीएम-2.5 कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए स्थिति रिपोर्ट तलब की है। ब्यूरोदिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट व्यावसायिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया।पीठ ने सवाल उठाया कि व्यावसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश से पूरी तरह क्यों न रोका जाए। हालांकि, इससे जरूरी सामान की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अदालत ने दिल्ली की सीमाओं पर गोदाम बनाने का सुझाव दिया। बड़े वाहनों से वहां सामान उतारकर छोटे बैटरी चालित या प्रदूषण रहित वाहनों से शहर में पहुंचाया जा सकता है। इससे सब्जियों, फलों और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति भी जारी रहेगी।मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह व्यवस्था तुरंत लागू करना संभव नहीं है, लेकिन अगले पांच वर्षों में इसे विकसित किया जा सकता है। इसका मकसद धीरे-धीरे दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही खत्म कर उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करना है। पीठ ने संकेत दिया कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार करनी होगी।शीर्ष अदालत दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। इसमें पटाखों, पराली जलाने और ठोस कचरा प्रबंधन जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। उनका मानना है कि मौजूदा प्रतिबंधों के साथ वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था भी जरूरी है।