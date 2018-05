सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में स्वामी ने सुनंदा मौत मामले की जांच करने वाली पहली टीम को समन करने के लिए याचिका डाली है। इस याचिका में अनुरोध किया गया है कि पहली जांच टीम ने जांच के दौरान जो लापरवाहियां की उसके लिए उन्हें समन भेजा जाए। मामले में अगली सुनवाई 5 जून को होनी है।

Sunanda Pushkar Death Case: Subramanian Swamy filed petition before Additional Chief Metropolitan Magistrate, Samar Vishal, seeking summoning of Delhi Police Vigilance Report on irregularities by the first probe team. Matter posted for 5 June.