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Delhi NCR News: यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों ने बताए तैयारी के अनुभव

Tue, 13 Oct 2026 06:25 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:25 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे करीब 1150 अभ्यर्थियों को जामिया मिल्लिया इस्लामिया के यूपीएससी मेला 2.0 में सफल उम्मीदवारों और अनुभवी अधिकारियों से सीधे मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में टॉपरों ने समय प्रबंधन, उत्तर लेखन और परीक्षा की चुनौतियों से निपटने के तरीके साझा किए। यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी के अनुभव बताए। जामिया के कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने विद्यार्थियों को अनुशासन और दृढ़ संकल्प के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर, सुलभ मार्गदर्शन और सिविल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
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