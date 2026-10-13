Delhi NCR News: इंडिया स्किल्स के लिए 19 तक आवेदन

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मंत्रालय के अनुसार, अब तक करीब चार लाख पंजीकरण हो चुके हैं। चीन के शंघाई में हुई वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता में भारतीय टीम के प्रदर्शन से युवाओं में उत्साह बढ़ा है। इंडिया स्किल्स 2026-27 में विनिर्माण, इंजीनियरिंग और डिजिटल तकनीक सहित 63 कौशल श्रेणियां शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसका कार्यान्वयन कर रहा है। इच्छुक युवा 19 अक्तूबर तक स्किल इंडिया डिजिटल हब की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ब्यूरो

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नई दिल्ली। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2026-27 के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख बढ़ाकर 19 अक्तूबर कर दी गई है। युवाओं और संस्थानों की मांग पर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यह फैसला लिया है।