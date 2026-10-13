Delhi NCR News: युवक ने फंदा लगाकर दी जान

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पुलिस को मृतक के पास से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

अमर उजाला ब्यूरो

पूर्वी दिल्ली। शाहदरा जिले के जीटीबी एंक्लेव इलाके में मंगलवार सुबह एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। दोस्त ने युवक को फंदे से लटका देखा तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त शफीक (37) के रूप में हुई है। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। क्राइम टीम व एफएसएल ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को पता चला है कि शफीक डिप्रेशन का शिकार था। पुलिस ने उसका शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शफीक के परिजनों व दोस्त से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने उसका मोबाइल भी कब्जे में लिया है। पुलिस के मुताबिक मूल रूप से लखीमपुर खीरी जिले के गोला का रहने वाला शफीक जीटीबी एंक्लेव के जगतपुरी विस्तार, दुर्गा मंदिर के पास अपने दोस्त के साथ रह रहा था। पांच दिन पहले ही उसने दोस्त के साथ रहना शुरू किया था। इसके माता-पिता की मौत हो चुकी है। शफीक एक ठेकेदार के पास पुताई का काम करता करता था।

जीटीबी एंक्लेव स्थित जगतपुरी विस्तार की वारदात