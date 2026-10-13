फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   FIR against retired IAS officer and his son in Metro murder case

Delhi NCR News: मेट्रो में व्यक्ति की हत्या मामले में सेवानिवृत्त आईएएस और बेटे पर एफआईआर

Tue, 13 Oct 2026 10:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:10 PM IST
विज्ञापन
सीट छोड़ते समय पवन के कुछ कहने पर बुजुर्ग ने मारा थप्पड़, दूसरे आरोपी ने सीने पर बरसाए मुक्के
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में सीनियर सिटीजन सीट को लेकर हुए विवाद में पवन शर्मा (48) की मौत के मामले में पुलिस ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी संजय प्रताप सिंह (65) और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह (36) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि दोनों ने 8 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर पवन के साथ मारपीट की थी।

एफआईआर के अनुसार, पवन अपनी मां दुर्गा शर्मा (65) के साथ गुरुग्राम में छोटे बेटे दीपक शर्मा से मिलने गए थे। वहां से लौटते समय दोनों द्वारका सेक्टर-21 से मेट्रो में सवार होकर यमुना विहार स्थित अपने घर जा रहे थे। दोनों सीनियर सिटीजन सीट पर बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक बुजुर्ग और युवक ट्रेन में चढ़े। आरोप है कि दोनों ने मां-बेटे से बदतमीजी करते हुए सीट खाली करने को कहा। पवन ने उनके बात करने के तरीके पर आपत्ति जताई और कहा कि वे सीट छोड़ रहे हैं। शिकायत के मुताबिक, उठते समय पवन ने बुजुर्ग से कुछ कहा, जिसके बाद उन्होंने पवन का कॉलर पकड़कर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद युवक ने पवन की गर्दन पकड़कर सीने पर कई मुक्के मारे। मां ने बीच-बचाव की कोशिश की तो बुजुर्ग ने उनके हाथ पकड़ लिए। इसके बाद पवन बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके गाल, सीने और अंगूठे पर चोट के निशान दर्ज हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed