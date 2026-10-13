फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Jal Board has started a door-to-door e-KYC survey.

Delhi NCR News: दिल्ली जल बोर्ड ने घर-घर जाकर ई-केवाईसी सर्वे किया शुरू

Tue, 13 Oct 2026 10:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 10:17 PM IST
विज्ञापन
पानी के बिलों में गड़बड़ी दूर करने और अवैध कनेक्शनों की करेंगे पहचान
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली में पानी के बिलों में गड़बड़ी दूर करने और अवैध कनेक्शनों की पहचान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने घर-घर जाकर ई-केवाईसी सर्वे शुरू किया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के पानी के मीटर की तस्वीर ली जाएगी और घर के जीपीएस निर्देशांक दर्ज किए जाएंगे। सत्यापन के बाद उपभोक्ताओं का डिजिटल रिकॉर्ड जल बोर्ड की राजस्व प्रबंधन प्रणाली में अपडेट किया जाएगा। इससे बिल ईमेल और व्हाट्सएप पर भेजने की व्यवस्था भी बेहतर होगी।

जल बोर्ड के करीब 30 लाख पंजीकृत उपभोक्ता हैं, लेकिन इनमें से केवल 40 फीसदी को ही सही तरीके से पानी के बिल मिल रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान से उपभोक्ताओं की जानकारी दुरुस्त करने, गलत या दोहरे रिकॉर्ड हटाने और अवैध कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलेगी। परियोजना के तहत करीब 35 लाख उपभोक्ताओं का डिजिटल डाटा अपडेट करने की मंजूरी दी गई थी। इसे दिल्ली सरकार ने अप्रैल में स्वीकृति दी थी।
विज्ञापन

ओटीपी से होगा सत्यापन:
अधिकृत कर्मचारी घर पहुंचकर मीटर की तस्वीर और जीपीएस जानकारी दर्ज करेंगे। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन किया जाएगा। जल बोर्ड को उम्मीद है कि इससे बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और राजस्व का नुकसान कम होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

नकद भुगतान से बचें उपभोक्ता: जल बोर्ड ने उपभोक्ताओं को आगाह किया है कि वे कर्मचारी का अधिकृत पहचान पत्र जरूर जांचें। क्षेत्रीय कर्मचारी नकद या उपहार लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उपभोक्ताओं से मूल दस्तावेज साझा नहीं करने की भी अपील की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, जल बोर्ड में करीब 50 फीसदी पानी गैर-राजस्व श्रेणी में आता है। इसमें रिसाव, चोरी और बिना बिल के इस्तेमाल होने वाला पानी शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें