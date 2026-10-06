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Delhi NCR News: छात्रों ने सीखी तितलियों की पहचान

Tue, 06 Oct 2026 06:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:50 PM IST
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नई दिल्ली। वन्यजीव सप्ताह के तहत यमुना जैव विविधता पार्क में विद्यार्थियों के लिए तितली पहचान प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। डीडीए की ओर सेआयोजित इस गतिविधि में मैत्रेयी कॉलेज के करीब 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
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प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रजातियों की तितलियों को पहचानने के तरीके बताए गए। उन्होंने पार्क में तितलियों का अवलोकन किया और उनकी प्रजातियों व विशेषताओं की जानकारी ली। डीडीए के अनुसार, ऐसे कार्यक्रम युवाओं को दिल्ली के वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं। ब्यूरो
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