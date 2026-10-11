दिल्ली को बंधक बनाने और नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी सख्ती : रेखा गुप्ता

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दिल्ली पुलिस की तारीफ की, कहा- आम लोगों की सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी से समझौता नहींअमर उजाला ब्यूरोदिल्ली में अराजकता फैलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम लोगों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली को बंधक बनाने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को झंडेवालान मंदिर में मां भगवती के दर्शन के बाद यह संदेश दिया।उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पैदा हुए तनाव को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दलों और सीजेपी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही दिल्ली पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की सुरक्षा और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बाधित नहीं होने देगी। सीएम ने दिल्ली की सड़कों पर हुए घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने कानून-व्यवस्था संभाल रहे पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों को उकसाने तथा टकराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने दिल्ली के सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया।रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने तनाव के बीच संयम बनाए रखा और जिम्मेदारी से हालात संभाले। उन्होंने पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी प्रदर्शन या गतिविधि के कारण लोगों की आवाजाही, कामकाज और सामान्य दिनचर्या प्रभावित न हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग देशहित से ऊपर अपना हित रखते हैं, जिन्हें देश की तरक्की से तकलीफ होती है और जो आम लोगों को परेशान करने के लिए माहौल बिगाड़ते हैं, मां भगवती उन्हें सद्बुद्धि दें या सजा दें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वालों का दिल्लीवासियों से कोई सरोकार नहीं है। दिल्ली के लोगों को किसी तरह की तकलीफ में नहीं आने दिया जाएगा।