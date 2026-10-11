Delhi NCR News: पांडव नगर मार्केट में रात होते ही असामाजिक तत्वों का कब्जा

-पुलिस गश्त के अभाव में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद, स्थानीय लोगों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांगपांडव नगर मार्केट में इन दिनों रात के समय असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। सूरज ढलते ही इलाके में संदिग्ध लोगों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों में डर का माहौल है। हालात यह हैं कि लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से भी कतराने लगे हैं। स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने कहा कि रात होते ही बाजार की सड़कों और आसपास की गलियों में संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लग जाता है। ये लोग देर रात तक बेखौफ घूमते रहते हैं। इससे किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। लोगों की शिकायत है कि इलाके में पुलिस की नियमित गश्त नहीं होने के कारण ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस की सीमित मौजूदगी के चलते लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था का असर बाजार के कारोबार पर भी पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, शाम के बाद ग्राहक बाजार आने से कतराने लगे हैं। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।