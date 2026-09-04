Delhi NCR News: स्टेट स्कूल गेम्स क्रिकेट में जोन-1 व 18 विजेता
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:07 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:07 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत विभिन्न मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में युवा क्रिकेटरों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। विकासपुरी में आयोजित अंडर-17 वर्ग के मुकाबले में जोन-1 ने जोन-9 को हराया। वहीं शकूरपुर ग्राउंड पर खेले गए अंडर-14 वर्ग के मुकाबले में जोन-18 ने जोन-1 को मात दी।
दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला प्रतिस्पर्धात्मक रहा और युवा क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। स्कूल स्तर पर आयोजित यह प्रतियोगिता दिल्ली के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। प्रतियोगिता के क्रिकेट इंचार्ज विनोद मट्टा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। संवाद
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दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच मुकाबला प्रतिस्पर्धात्मक रहा और युवा क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया। स्कूल स्तर पर आयोजित यह प्रतियोगिता दिल्ली के उभरते क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। प्रतियोगिता के क्रिकेट इंचार्ज विनोद मट्टा ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। संवाद
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