Delhi NCR News: हास्य नाटक आफत में जान का मंचन, दर्शकों ने खूब सराहा

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कहानी में बुजुर्ग दंपति, उनकी पोती पिंकी, एक जेबकतरा और युवा प्रेमी जोड़े के किस्से हैं, जबकि स्पेशल ब्रांच के निरीक्षण की सूचना से थाने में अफरा-तफरी मच जाती है। रविंदर वत्स, डॉ. सुप्रिया पाहुजा, प्राची मेहरा, राजन कुमार, डॉ. अभिषेक दुबे व दिनेश अहलावत ने सशक्त अभिनय किया। दर्शकों ने नाटक को खूब सराहा। संवाद

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नई दिल्ली। एलटीजी ऑडिटोरियम में शनिवार शाम आफत में जान नाटक का मंचन हुआ। दिनेश अहलावत के लिखित व निर्देशित इस 100 मिनट के हिंदी हास्य नाटक में पुलिस स्टेशन की हास्यास्पद स्थितियों को दिखाया गया।