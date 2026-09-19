Delhi NCR News: जेजे क्लस्टर, मुख्य सड़कों, सेंट्रल वर्ज की पर विशेष सफाई

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नई दिल्ली। स्वच्छता ही सेवा के तहत एमसीडी ने शनिवार को पश्चिमी, उत्तर-पूर्वी जोन के सभी वार्डों में सफाई की। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए। पंजाबी बाग के जेजे क्लस्टर और रघुबीर नगर की जेजे कॉलोनी में सफाई अभियान चला। राजौरी गार्डन से ककरोला मोड़ तक नजफगढ़ रोड और सेंट्रल वर्ज से कचरा उठाया। पूर्वी जोन में आनंद विहार में सफाई के साथ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। 13 वार्डों में सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य जांच, प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र हुए, जिनमें करीब 1,500 सफाई कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो