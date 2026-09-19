Delhi NCR News: वैश्विक दौर में हिंदी की भूमिका पर पटियाला हाउस में मंथन

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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को हिंदी दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी हुई। इसका विषय वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में हिंदी का महत्व था। सेवानिवृत्त एयर मार्शल ओपी तिवारी ने हिंदी के दैनिक उपयोग पर जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के आशीष त्रिपाठी ने आजादी की लड़ाई में हिंदी की भूमिका बताई। उन्होंने गांधी के स्वदेशी आंदोलन से हिंदी को जोड़ा। कार्यक्रम में कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो