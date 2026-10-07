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Delhi NCR News: त्रिवेणी गैलरी में एकल प्रदर्शनी संवाद

Wed, 07 Oct 2026 08:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:26 PM IST
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नई दिल्ली। मंडी हाउस स्थित त्रिवेणी कला संगम की त्रिवेणी गैलरी-1 में 5 से 14 अक्तूबर तक कलाकार रजनी धयानी की एकल प्रदर्शनी संवाद आयोजित की जा रही है। उनकी पेंटिंग्स में अखबार, लोक कला, पशु-पक्षी और आधुनिक प्रतीकों के जरिए अतीत और वर्तमान के रिश्ते को दर्शाया गया है। कलाकार ऐक्रेलिक और ऑयल रंगों का इस्तेमाल करती हैं। पेंटिंग्स में दिखने वाले अखबार उन्होंने स्वयं हाथ से बनाए हैं। उनकी कलाकृतियां कई राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित हो चुकी हैं। ललित कला अकादमी की राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भी उनकी कृति शामिल रही है।
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