Delhi NCR News: सुंदर नगरी में 22 गज पर बनी छह मंजिला इमारत झुकी

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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में महज 22 गज के भूखंड पर बनी छह मंजिला इमारत के झुकने से आसपास के मकानों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम (एमसीडी) ने एहतियातन पूरी इमारत को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने तक भवन में किसी भी व्यक्ति के रहने पर रोक रहेगी।शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के कार्यकारी अभियंता कार्यालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, इमारत में झुकाव और दरारें आने की सूचना मिलने के बाद संबंधित कनिष्ठ अभियंता ने मौके का निरीक्षण किया। उस समय भवन बंद था। हालांकि, बाहरी संरचना के निरीक्षण में पाया गया कि छह मंजिला इमारत आसपास के मकानों की ओर झुकी हुई है। इससे कभी भी हादसा होने की आशंका जताई गई है।जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने भवन मालिक को परिसर तत्काल खाली कराने का आदेश दिया है। साथ ही, किसी योग्य इंजीनियर की देखरेख में इमारत की दरारों और संरचनात्मक कमजोरियों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि तकनीकी रिपोर्ट में भवन को मरम्मत योग्य नहीं पाया जाता है या उसे जर्जर घोषित किया जाता है, तो मालिक को अपने खर्च पर इमारत ध्वस्त करानी होगी। कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित रिपोर्ट और दस्तावेज निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा।पार्षद बोलीं- सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रहीक्षेत्रीय पार्षद मोहिनी जीनवाल ने बताया कि इमारत को एहतियातन पूरी तरह खाली करा लिया गया है। इस छह मंजिला इमारत को गिराने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। भवन पुराना है और मौके पर कोई नया निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। फिलहाल आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।