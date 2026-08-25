फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shortage of 42 medicines at Delhi State Cancer Institute

Delhi NCR News: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में 42 दवाओं की कमी

Tue, 25 Aug 2026 07:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
-अस्पताल में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई अहम दवाएं उपलब्ध
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत और चिंता दोनों की स्थिति है। अस्पताल की आवश्यक दवा सूची में शामिल 178 दवाओं में से 136 दवाएं यानी करीब 76.40 फीसदी उपलब्ध हैं, जबकि 42 जरूरी दवाएं फिलहाल स्टॉक में नहीं हैं। अस्पताल में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई अहम दवाएं उपलब्ध हैं। इनमें पैक्लिटैक्सेल, सिस्प्लाटिन, डोक्सोरूबिसिन, ट्रैस्टुजुमाब और गेसिटाबाइन शामिल हैं। इसके अलावा रोजाना प्रयोग होने वाली पैरासिटामोल, डिक्लोफेनाक, एम्लोडिपिन, एमोक्सिसिलिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, इंसुलिन और ओआरएस जैसी दवाएं शामिल हैं।


अस्पताल में 42 जरूरी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनमें चोट लगने पर इस्तेमाल होने वाला टिटनेस का इंजेक्शन भी शामिल है। इसके अलावा डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन 500 एमजी और थायरॉइड की दवा थायरॉक्सिन 25 एमजी भी स्टॉक में नहीं है। खून से जुड़ी कुछ जरूरी दवाओं की भी कमी बताई गई है। इनमें एस्पिरिन 75 एमजी, एपिक्साबैन, विटामिन के और आयरन सिरप शामिल हैं। इसके साथ ही कैंसर के कुछ उन्नत इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं, जैसे ओलापारिब, ओसिमर्टिनिब और पलबोसिक्लिब भी फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed