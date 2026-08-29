फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Shaheed Bhagat Singh College will adopt an online nomination process for the DUSU elections

Delhi NCR News: डूसू चुनाव के लिए शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया अपनाएगा

Sat, 29 Aug 2026 06:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:44 PM IST
विज्ञापन
-डूसू चुनाव में पारदर्शिता की नई पहल, चुनावी नियमों की जागरूकता के लिए क्विज भी अनिवार्य
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव को लेकर शहीद भगत सिंह कॉलेज ने बड़ी पहल की है। कॉलेज ने पहली बार डूसू चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके साथ ही संभावित उम्मीदवारों को चुनावी नियमों और दिशा-निर्देशों के प्रति जागरूक करने के लिए बहु विकल्पीय प्रश्नों पर आधारित जागरूकता क्विज में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।
शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्राचार्य प्रो. अरुण कुमार अत्री के अनुसार ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। डिजिटल माध्यम से नामांकन होने के कारण उम्मीदवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन

नियमों की जानकारी के लिए जागरूकता क्विज चुनाव प्रक्रिया को केवल चुनाव लडने तक सीमित न रखते हुए कॉलेज ने उम्मीदवारों में नियमों और जिम्मेदारियों की समझ विकसित करने पर भी जोर दिया है। इसी उद्देश्य से जागरूकता क्विज की पहल की गई है। क्विज में लिंगदोह समिति की सिफारिशों, डीयू के चुनाव संबंधी दिशा-निर्देशों, एनजीटी के निर्देशों तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रासंगिक दिशा-निर्देशों से जुड़े सवाल शामिल किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed