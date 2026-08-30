Delhi NCR News: साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने जीता मैच
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:42 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 04:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज प्रिया पुनिया के तूफानी शतक के दम पर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 71 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के साथ इस सीजन का पहला शतक लगाया। पुनिया ने 66 गेंदों पर 117 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 13 चौके और छह छक्के शामिल रहे। पुनिया की यह पारी महिला डीपीएल इतिहास का दूसरा शतक होने के साथ प्रतियोगिता का अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया।
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नई दिल्ली। सलामी बल्लेबाज प्रिया पुनिया के तूफानी शतक के दम पर साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने महिला दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 71 रन से हराकर शानदार जीत दर्ज की। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले के साथ इस सीजन का पहला शतक लगाया। पुनिया ने 66 गेंदों पर 117 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 13 चौके और छह छक्के शामिल रहे। पुनिया की यह पारी महिला डीपीएल इतिहास का दूसरा शतक होने के साथ प्रतियोगिता का अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गया।