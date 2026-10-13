फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   SFI members accused the police of assault and sexual harassment.

Delhi NCR News: एसएफआई सदस्यों ने पुलिस पर मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया

Tue, 13 Oct 2026 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:01 AM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली। एसएफआई के सदस्यों ने दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अपने साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की सोमवार को आप बीती सुनाई। उन्होंने चोट के निशान दिखाते हुए आरोप लगाया कि हिरासत में लेने के बाद उन्हें बसों में पीटा गया और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ सुरक्षाकर्मियों ने यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि थप्पड़ मारे जाने के कारण एक प्रदर्शनकारी की सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के अध्यक्ष आदर्श एम. साजी और नेता आइशी घोष, नादिया तथा शरण्या सहित अन्य ने संवाददाता सम्मेलन में अपने चोट के निशान दिखाए। घोष ने कहा कि उन्हें लगी चोटें अन्य छात्रों को आई चोटों की तुलना में मामूली हैं।
विज्ञापन

एसएफआई की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष नादिया ने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद एक वाहन के अंदर महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। एसएफआई की एक सदस्य ने आरोप लगाया कि हिरासत में लिए जाने के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसएफआई के प्रदर्शनकारियों ने बताया कि केरल के एक प्रदर्शनकारी, जिनकी पहचान साथी प्रदर्शनकारियों ने फिदेल के रूप में की, को दाहिने कान पर कई बार थप्पड़ मारे गए, जिससे उनकी सुनने की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि फिदेल को राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल ले जाया गया। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गईं माकपा नेता वृंदा करात ने दिल्ली में अपने दशकों के अनुभव में पुलिस की इस कार्रवाई को अभूतपूर्व बताया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) महासचिव एम ए बेबी ने कहा कि वामपंथी दल इन पाबंदियों के खिलाफ लोगों को गोलबंद करना जारी रखेंगे और इसके लिए नागरिक संगठनों, बुद्धिजीवियों तथा सांस्कृतिक जगत के साथ मिलकर काम करेंगे। बेबी ने कहा कि आप बैरिकेड लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी दमनकारी ताकत से लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दबाया नहीं जा सकता।’
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed