दिल्ली: पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया, जंतर मंतर पहुंचे थे सीजेपी नेता

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका जंतर-मंतर पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। इससे पहले उन्हें 10 अक्तूबर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था।

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