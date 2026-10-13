फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Chanchal Rani won 12 medals while balancing a job and family

ड्यूटी, घर और खेल..: नौकरी और परिवार के बीच चंचल रानी ने जीते 12 पदक, इनमें छह स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य

Tue, 13 Oct 2026 08:29 AM IST
Vijay Singh Pundir सोनम प्रतिहस्त, नई दिल्ली
सोनम प्रतिहस्त, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 08:29 AM IST
सार

चंचल रानी वर्ष 2012 से रेलवे मंत्रालय में कार्यरत हैं। ड्यूटी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें रोजाना अभ्यास का मौका नहीं मिल पाता। इसके बावजूद, वह महीने में करीब दस बार अभ्यास करने की कोशिश करती हैं।

विज्ञापन
Chanchal Rani won 12 medals while balancing a job and family
पावरलिफ्टिंग में स्वर्ण पदक के साथ चंचल रानी और उनके कोच देवेंद्र कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रेलवे मंत्रालय में कार्यरत चंचल रानी ने सरकारी नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ खेल के मैदान में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अब तक छह स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक जीते हैं। इनमें वर्ष 2025 की अंतर मंत्रालय चैंपियनशिप में जीता गया स्वर्ण पदक भी शामिल है।

विज्ञापन


चंचल रानी वर्ष 2012 से रेलवे मंत्रालय में कार्यरत हैं। ड्यूटी और परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्हें रोजाना अभ्यास का मौका नहीं मिल पाता। इसके बावजूद, वह महीने में करीब दस बार अभ्यास करने की कोशिश करती हैं। प्रतियोगिता नजदीक आने पर वह अपनी तैयारी पर अधिक ध्यान देती हैं और रोजाना अभ्यास करती हैं। वह रेल भवन स्थित जिम में कोच देवेंद्र के मार्गदर्शन में प्रतियोगिताओं की तैयारी करती हैं। नियमित अभ्यास के लिए समय निकालना उनके लिए चुनौती है। हालांकि, वह खेल से अपना जुड़ाव बनाए रखने का प्रयास करती हैं। उनके लिए खेल की तैयारी केवल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने तक सीमित नहीं है। यह अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने का भी जरिया है।
विज्ञापन


2019 का यादगार मुकाबला
चंचल रानी के खेल सफर में ऑल इंडिया सिविल सर्विस नेशनल प्रतियोगिता 2019 खास महत्व रखती है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। यह मुकाबला आज भी उनके सबसे यादगार प्रतियोगिताओं में से एक है। इस उपलब्धि ने उनके सफर को एक पहचान दी। इसके बाद भी उन्होंने खेल जारी रखा और विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीते।
विज्ञापन
विज्ञापन


व्यस्त दिनचर्या के बावजूद समर्पण
चंचल रानी ने 2025 में अंतर मंत्रालय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह उनके खेल सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। अब तक उनके नाम छह स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक दर्ज हैं। दो बच्चों की जिम्मेदारी और नौकरी के बीच खेल के लिए समय निकालना उनके सफर का अहम हिस्सा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed