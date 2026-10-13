फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Police registers multiple FIRs over Opposition protest, cites barricade breaking

दिल्ली: विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर कई एफआईआर दर्ज, पुलिस ने दी ये जानकारी

Tue, 13 Oct 2026 09:30 AM IST
Vijay Singh Pundir न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 13 Oct 2026 09:30 AM IST
सार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर दिल्ली के बाराखंबा और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गईं।

विज्ञापन
Delhi Police registers multiple FIRs over Opposition protest, cites barricade breaking
इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च - फोटो : जी पाल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार को विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में बाराखंबा रोड और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस के अनुसार, ये एफआईआर विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर बैरिकेड तोड़ने और सड़कों पर ग्रैफिटी बनाने से जुड़ी हैं।

विज्ञापन


दिल्ली पुलिस के मुताबिक, विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च को लेकर दिल्ली के बाराखंबा और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की गईं।

विपक्षी दलों की याचिका में 14 खामियां
एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर विपक्षी दलों की याचिका में 14 खामियां पाई गई हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट फीस के 220 रुपये भी कम जमा करवाए गए हैं। याचिका में मिली खामियां दूर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।
विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव सहित 11 विपक्षी नेताओं ने याचिका दाखिल की। याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसमें 14 तकनीकी खामियां बताई। सूत्रों के अनुसार याचिका के साथ 220 रुपये की कोर्ट फीस कम जमा कराई गई थी। इतना ही नहीं नौ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे भी याचिका के साथ नहीं जोड़े गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


कांग्रेस सूत्र के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अब इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। याचिका में कुछ तकनीकी कमियां हैं, जिन्हें दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। कमियां दूर कर संशोधित याचिका देने के बाद मामले में सुनवाई की तारीख तय हो सकती है। कांग्रेस की कानूनी टीम आवश्यक सुधार करने में जुटी हुई है। रजिस्ट्री ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की फोटो कॉपी स्पष्ट नहीं थी। कुछ जरूरी दस्तावेज भी याचिका के साथ नहीं लगाए गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed