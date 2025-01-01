Delhi NCR News: सिहोल में फायरिंग मामले का दूसरा आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:34 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। गांव सिहोल में जुलाई में जान से मारने की नीयत से फायरिंग और मारपीट के मामले में सीआईए पलवल ने दूसरे नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सिहोल निवासी ओमवीर उर्फ ओम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीआईए प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि 10 जुलाई की रात गांव सिहोल में कहासुनी के बाद रंजिश के चलते कपिल और उसके भाइयों पर देशी कट्टे से फायरिंग की गई थी। इसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। कपिल पुत्र बुधराम की शिकायत पर चांदहट थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले में सीआईए टीम ने चार अगस्त को आरोपी कमलजीत उर्फ कमल निवासी सिहोल को गांव घरौंट से गिरफ्तार किया था। अब टीम ने तीन सितंबर को ओमवीर को होडल बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
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पलवल। गांव सिहोल में जुलाई में जान से मारने की नीयत से फायरिंग और मारपीट के मामले में सीआईए पलवल ने दूसरे नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सिहोल निवासी ओमवीर उर्फ ओम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सीआईए प्रभारी निरीक्षक जगमिंदर सिंह ने बताया कि 10 जुलाई की रात गांव सिहोल में कहासुनी के बाद रंजिश के चलते कपिल और उसके भाइयों पर देशी कट्टे से फायरिंग की गई थी। इसके बाद उनके साथ मारपीट भी की गई। कपिल पुत्र बुधराम की शिकायत पर चांदहट थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। मामले में सीआईए टीम ने चार अगस्त को आरोपी कमलजीत उर्फ कमल निवासी सिहोल को गांव घरौंट से गिरफ्तार किया था। अब टीम ने तीन सितंबर को ओमवीर को होडल बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।