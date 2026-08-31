बच्चों की सुरक्षा में चूक पर सीधे स्कूल होगा जिम्मेदार, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई : रेखा गुप्ता

दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली बसों का जीपीएस दिल्ली के सिस्टम से जोड़ने की तैयारीस्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा में जरा भी लापरवाही अब स्कूल प्रबंधन पर भारी पड़ेगी। यह बात मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कही। उन्होंने कहा कि अमानवीयता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। दोषियों के साथ लापरवाही बरतने वाले स्कूल प्रबंधन और जिम्मेदार लोगों की भी जवाबदेही तय होगी। जाफराबाद के निजी डे-केयर एवं प्लेस्कूल को सील करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बवाना में तीन वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण के मामले में स्कूल बस चालक की कथित भूमिका पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए बस स्टाफ की जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जाफराबाद के एक निजी डे-केयर एवं प्लेस्कूल में तीन वर्षीय बच्चे के साथ कथित शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार की घटना पर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई। साथ ही कहा कि पीड़ित परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।