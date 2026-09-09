Delhi NCR News: अंडर-14 तलवारबाजी में स्कूल खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:40 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 06:40 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली राज्य स्कूल खेल 2026-27 के तहत आयोजित अंडर-14 तलवारबाजी प्रतियोगिता में बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न स्पर्धाओं में पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में ईपीई, फॉयल और साबरे स्पर्धाओं के मुकाबले हुए।
ईपीई स्पर्धा में एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के आरव सिहाग ने पहला स्थान हासिल किया। इसी स्कूल के सिमरोट सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ललित कुमार और लावण्यश धनखड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फॉयल स्पर्धा में दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी के अरुष गुप्ता ने बाजी मारी। एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के आरव कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि अमय यादव और अद्वय अग्रवाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
साबरे स्पर्धा में राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के दक्ष आर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के कुशाग्र डागर दूसरे स्थान पर रहे। इसी स्कूल के आयुष और दिव्यांश पुनिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। संवाद
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ईपीई स्पर्धा में एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के आरव सिहाग ने पहला स्थान हासिल किया। इसी स्कूल के सिमरोट सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि ललित कुमार और लावण्यश धनखड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फॉयल स्पर्धा में दिल्ली पब्लिक स्कूल रोहिणी के अरुष गुप्ता ने बाजी मारी। एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के आरव कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि अमय यादव और अद्वय अग्रवाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।
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साबरे स्पर्धा में राव मान सिंह सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के दक्ष आर्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। एनके बगरोड़िया पब्लिक स्कूल के कुशाग्र डागर दूसरे स्थान पर रहे। इसी स्कूल के आयुष और दिव्यांश पुनिया ने तीसरा स्थान हासिल किया। संवाद
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