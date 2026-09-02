Delhi NCR News: घरेलू विवाद में सफाईकर्मी ने लगाया फंदा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:28 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:28 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी इलाके में मंगलवार देर रात एक सफाई कर्मचारी ने फंदा लगा लिया। मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार (46) के रूप में हुई है। देर रात दीपक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दीपक की पत्नी सुनीता हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। यहां तक दीपक की सैलरी भी वह अपने मायके वालों पर खर्च कर देती थी। इस बात पर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने पत्नी की वजह से खुदकुशी की। बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान दीपक और सुनीता के परिजनों का आपस में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाकर शांत करवाया। परिजनों ने सुनीता और उसके परिवार कार्रवाई की मांग की है। कल्याणपुरी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
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पूर्वी दिल्ली।
पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी इलाके में मंगलवार देर रात एक सफाई कर्मचारी ने फंदा लगा लिया। मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार (46) के रूप में हुई है। देर रात दीपक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दीपक की पत्नी सुनीता हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। यहां तक दीपक की सैलरी भी वह अपने मायके वालों पर खर्च कर देती थी। इस बात पर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने पत्नी की वजह से खुदकुशी की। बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान दीपक और सुनीता के परिजनों का आपस में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाकर शांत करवाया। परिजनों ने सुनीता और उसके परिवार कार्रवाई की मांग की है। कल्याणपुरी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।