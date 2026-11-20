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नई दिल्ली। संदेश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के निदेशक (वर्क्स) का कार्यभार संभाल लिया। उन्हें रेलवे बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इससे पहले वह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में कार्यकारी निदेशक (प्रोजेक्ट) के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भाखड़ा-नांगल, ब्यास-सतलुज लिंक और इंदिरा सागर जैसी प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं में भी काम किया है। श्रीवास्तव ने एनआईटी रायपुर से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक और मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल से मास्टर डिग्री हासिल की है। ब्यूरो