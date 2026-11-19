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पूर्वी दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) में मरीजों को बेहतर इलाज देने के साथ उन्हें साफ और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत अस्पताल परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीजों के बेहतर स्वास्थ्य और जल्द सुधार के लिए अस्पताल का वातावरण साफ और स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। साथ ही अस्पताल के अलग-अलग हिस्सों में साफ-सफाई की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। ब्यूरो